SBT quer Christina Rocha de volta ao Casos de Família e motivo é revelado

Cariucha foi apontada como a possível nova comandante do Casos De Família, mas houve uma reviravolta no SBT, e a produção deve trazer Christina Rocha de volta ao comando. As informações são do jornalista Daniel Castro.

Em uma live recente, os jornalistas Leão Lobo, Yas Fiorelo e Daniel Castro comentaram sobre essa possível volta. “Ela sai, ela volta... Christina Rocha no radar do SBT, de novo?”, questionou Yas Fiorelo. “A Christina Rocha está no radar para voltar a apresentar o Casos de Família, porém ainda não tem nada fechado”, disse Daniel.

“Não tem nada fechado, nem se o Casos de Família vai voltar. Mas, como vocês lembram, o SBT gravou pilotos ano passado com a Cariucha, Pablo Marçal e mais alguém. Jojo Toddynho. Surgiu o nome da Christina Rocha em uma reunião do SBT e consideraram ser a melhor opção”, comentou.

Na live, eles concordaram com que a apresentadora seria a melhor opção. “Ela fazia lindamente, ela tem o humor, ela consegue deixar mais leve aquilo que é pesado, e o programa é pesado, né?”, comentou Leão.

Por fim, eles comentaram que houve ciúmes por parte do SBT ao ver Christina Rocha na Globo em ação para o BBB25. Isso explicaria a mudança repentina na emissora em querer a apresentadora de volta ao programa.