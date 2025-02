Filho de Elon Musk afronta Trump na Casa Branca: "você não é o presidente"

O filho de 4 anos de Elon Musk com a cantora Grimes, X Æ A-Xii, roubou a cena na última quinta-feira (13) enquanto seu pai dava uma entrevista no Salão Oval, na Casa Branca. O que aconteceu foi que enquanto Elon Musk falava, Trump prestava atenção, até que a criança o afrontou.

Durante o encontro, X não parou quieto. Pareceu entediado ao longo dos 30 minutos da coletiva. Em certo momento, o pequeno se aproximou da mesa onde estava sentado o presidente e foi possível ouvir dele um comando inusitado ao chefe da Casa Branca.

“Eu quero que você cale a sua boca!”, disse o menino a Donald Trump. “Você não é o presidente, precisa ir embora”, disparou o garoto. O momento viralizou nas redes sociais e críticos de Trump comentaram que o garoto disse o que muitos oposicionistas gostariam de dizer.

Vale lembrar que, X é um dos 12 filhos do bilionário, fruto do relacionamento do pai com a cantora Grimes. Ela também deu à luz outros dois herdeiros do magnata: Exa Dark Sideræl e Techno.

A entrevista ocorreu pouco depois de o presidente assinar um decreto ampliando os poderes de Musk à frente da força-tarefa. Sem oferecer nenhuma evidência, o CEO da Tesla e da SpaceX voltou a afirmar que a burocracia federal americana foi corrompida por trapaceiros e funcionários que aprovaram dinheiro a "fraudadores".