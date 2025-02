BBB25: Gracyanne compara Guilherme com Belo e esposa rebate

Durante o treino no 'BBB 25', Gracyanne Barbosa conversou com Diego Hypolito e fez uma confissão sobre Guilherme. Na conversa, a musa fitness revelou que não consegue conversar muito com o genro de dona Delma pois, segundo ela, o brother lembra bastante o jeito de seu ex-marido, Belo.

"No dia que eu saí, lá no Paredão, eu falei para ele que precisava dizer antes de sair que ele é muito parecido com o Belo. Nossa, eu falei: 'Gui, eu converso com você…'. E às vezes não consigo conversar tanto porque ele me remete tanto o Belo que eu preciso sair. Ele fala as mesmas frases, o jeito, nossa muito. E às vezes fica difícil ficar perto dele sem me emocionar, aí eu saio", disse ela.

Na internet, o momento viralizou e acabou chegando na esposa de Guilherme, que rapidamente teve uma reação inusitada sobre a comparação. Através dos stories, Letícia, que é esposa de Guilherme compartilhou o momento

Na legenda ela colocou: “É o que, mulher?!”, e logo em seguida compartilhou uma foto com Guilherme beijando seus pés e abriu uma caixinha de perguntas: “Me diz aí qual a semelhança entre Belo e Gui”, e, para completar, de fundo a música “Vi Amor No Seu Olhar”, do cantor.

Na internet, as pessoas reagiram sobre a comparação de Gracyanne: “"A seca subiu pra cabeça, tá até tendo visão", escreveram. "O Belo tá vivendo mais o BBB do que a própria!!!", dispararam nos comentários.