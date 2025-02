BBB25: Camilla reclama de Vitória pedir comida na Xepa

A escassez de comida na casa está deixando os brothers com falta de paciência. Na tarde desta sexta-feira (14), Camilla reclamou com Dani e Gracyanne sobre a divisão de comidas na Xepa. O fato de Vitória Strada ficar pedindo goiabada dos outros tem incomodado bastante.

”Ela é chata e, além de ser chata, ela não percebe que incomoda os outros. Isso que eu conversei com ela. P*rra, mano! Chato pra c*ralho, já tá me estressando. A gente consegue comer direito. Cara, querendo ou não, aqui não tem como passar fome. É só ter senso!", disparou.

"Agora tu acha assim, vamos supor, tá todo mundo na mesa, tá Eva e Renata ali, ela [Vitória] perturbando com essa porra. Ai, não sei o quê, cadê. Gritando aqui na mesa, enchendo a porra do saco! Tu acha que elas têm a mesma paciência que tu tem? Eu já não tenho!"

"Eu não tenho nem com minha irmã, que é do meu sangue, entrou comigo. Agora tu imagine uma pessoa que já tem ranço? É chato, cara! Uma vez eu pedi pro Guilherme, mas não é ficar toda hora, toda hora que a gente senta na mesa é essa porra. Ai não sei o quê, não sei o que lá. Tipo, chato pra caralho, mané! Já tá me estressando isso."

Nas redes sociais as declarações da sister repercutiram. "Existe alguma fala dela que não seja reclamando de outra pessoa?", indagou um usuário. "Essa mulher odeia muito essa Vitória. Não vejo a hora dela falar na cara dela tudo que pensa", opinou outro. "Acho que a Camila tem trauma de relações, nunca vi ela elogiar alguém", escreveu outro.