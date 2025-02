Pancadaria com Gato Preto e Bia Miranda termina com influencer na delegacia

A confusão envolvendo Bia Miranda e Gato Preto na porta de uma boate está dando o que falar na web. Na manhã desta sexta-feira (14), após repercutir um vídeo aterrorizante da neta da Gretchen brigando com uma outra mulher, a influenciadora resolveu se pronunciar.

Bia relatou que a confusão ocorreu por volta das 5h da manhã, durante sua saída da balada. Segundo ela, a confusão começou quando duas jovens, que supostamente estariam encostadas em seu carro, foram solicitadas a se afastar do veículo.

"A gente já estava indo embora quando essa mona atacou [algo], que pode ser um copo de bebida ou uma garrafa no carro", explicou. "Vocês sabem que eu sou gente como vocês mesmos, gente. Se for para brigar, a gente briga."

"Não vou abaixar a cabeça para ninguém, pode ser homem ou mulher", continuou. Bia disse que diante da situação, desceu do carro: "Saí e dei nela mesmo. Ela rasgou meu top, e eu acho que paguei peitinho. E a mona mordeu meu dedo e puxou meu cabelo."

"Ela rasgou meu cordão de R$ 150 mil. Eu não brigo de puxar cabelo, eu brigo de dar soco. Teve uma hora que ela pediu pelo amor de Deus para eu parar. Eu dei chute na cara dela mesmo com a minha bota. Dei chutei, dei soco, puxei cabelo, uma briga normal", relatou.

Influenciadora acusa Gato Preto de agressão

A menina, em questão, trata-se de Milena Marinho, a jovem precisou ser hospitalizada após ser atingida com pancadas na cabeça. Nas redes sociais, ela acumula mais de 100 mil seguidores. "Eu me encontro no hospital em estado de trauma, acabei de acordar e já vou me pronunciar. Esse cara é um covarde", disparou ela sobre Gato Preto.

Na porta da delegacia, a moça afirmou que apanhou de Bia Miranda e Gato Preto. “Simplesmente os dois me bateram juntos. E quando ele me jogou no chão, a galerinha toda me pisoteou até eu ficar desacordada. E, sim, eu pedi pra parar porque era mais de uma pessoa e foi covardia”, disparou.