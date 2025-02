BBB25: Diego Hypolito dedura Gracyanne Barbosa em polêmica envolvendo Aline

Os burburinhos pela casa envolvendo uma situação entre Aline e dona Delma continuam em alta no BBB. Diego Hypolito após ouvir a conversa entre a irmã, Daniele e Gracyanne Barbosa, foi ouvir a versão da sogra de Guilherme.

Para quem não acompanhou, o episódio ocorreu após Joselma perguntar sobre os pertences de Guilherme e a policial não deu muita importância e nem se levantou para ajudar, caso Joselma precisasse. Ao assistir a cena, Gracyanne teria se revoltado com Patriarca.

”Ontem, depois que ela (Aline) voltou, a Dona Delma já estava na Xepa. E a Dona Delma foi pedir pra Aline onde estavam as coisas do Gui. E aí a Aline falou ‘ah, tá do lado da minha’, só que ela também não sabia quais eram as coisas da Aline...”, explicou Daniele para o irmão.

Gracyanne concluiu: "Ela (Aline) só falou isso ‘tá do lado da minha’. Aí ela falou ‘eu não sei onde tá a sua’. Ela não levantou pra mostrar, pra pegar, pra se oferecer (...) Nossa, eu fiquei calada!”, explicou a sister.

Na área externa, Diego foi perguntar a versão de Joelma sobre os fatos. Em resposta ela disse: ”Não sei se ela (Aline) estava cansada, preocupada também a bichinha, né? Ela não levantou tipo ’vou lá te mostrar’, né? Aí até a Gra ficou chocada ‘poxa, dava pra ela ter levantado’ (...) Aí quando foi depois que ela entrou pra comer, eu perguntei e ela me mostrou. Foi só isso mesmo! Eu sei que ela estava preocupada, ou tava ali cochilando, né?”, disse.