BBB25: Diogo Almeida questiona Camilla e sister rebate com resposta certeira

Na tarde desta sexta-feira (14) Diogo Almeida sentou com Camilla para conversar sobre a convivência no reality. Durante o bate-papo, o ator questionou a trancista se existe algo que a chateia em relação a ele e a sua mãe, Vilma.

O diálogo rolou na cozinha do reality. Em resposta, Camilla disse: "Nada diferente do que já tenha acontecido. Só que, assim, como eu senti, eu não consigo só ignorar", Camilla respondeu. O ator pontuou estar questionando por "desencargo de consciência".

Em seguida, a trancista disse que quando existe uma questão com uma pessoa precisa ser conversado diretamente com ela, pois o ator conversou anteriormente primeiro apenas com Thamiris, após desentendimento no primeiro Sincerão: "Não adianta resolver com a Thamiris, tem que falar comigo", pontuou.

"Aqui a gente tem que julgar, sim. A dinâmica é essa, é julgamento, é realmente coletivo. Nós estamos aqui para isso, entendeu? Então, eu não estou fazendo nada além do que a dinâmica me pede. Agora, como pessoas, eu não tenho nada contra vocês".

Vale lembrar que após sobrar no "Resta Um" da semana, Camilla vetou o direito de Diogo Almeida realizar a Prova do Líder. Como justificativa, ela afirmou que o brother seria um dos seus adversários, podendo ser sua opção de voto.