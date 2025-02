Danni Suzuki revela que perdeu papel para Antonelli por causa de nepotismo

Danni Suzuki abriu o jogo sobre sua rixa com Giovanna Antonelli durante uma entrevista ao podcast Papagaio Falante. A atriz relembrou sua saída da Globo em 2016, em meio às polêmicas nos bastidores da novela Sol Nascente. A trama se tornou controversa após Suzuki ser substituída no protagonismo por Antonelli, sob a justificativa de que a produção buscava uma atriz mais jovem.

Além disso, Suzuki afirmou que a novela foi inspirada em sua própria vida, mas reescrita posteriormente para justificar mudanças na história. Segundo a atriz, sua descendência oriental foi um dos pontos que não se encaixaram nas novas diretrizes da trama.

Walter Negrão, autor da obra, confirmou a Danni que havia escrito a história baseado nela. Essa revelação reforçou ainda mais a indignação da atriz, que viu seu espaço na trama ser reduzido gradativamente: “O Walther Negrão me chamou, pesquisou minha vida. Foi construída em cima da minha vida real…”.

A substituição por Giovanna Antonelli também gerou rumores, já que a atriz é esposa de Leonardo Nogueira, um dos diretores da novela. Essa ligação fez com que muitos especulassem se a mudança foi motivada apenas por razões artísticas ou se houve influência nos bastidores. O episódio aumentou as tensões e marcou um ponto de ruptura para Suzuki.

"Chegou no dia, a protagonista escolhida tinha sido a Giovanna Antonelli, que é a esposa do Leonardo. Ela é mais velha. Veio a esposa e quem sou eu para reclamar. A personagem era uma japonesa. Inclusive, eles reescreveram a história para explicar que ela foi adotada para justificar já quem nem oriental ela é. Na novela, ela usava kimono, coque com palito na cabeça... Cheguei em casa, o Léo me pede desculpas e disse que eu estava muito velha para ser prima da protagonista e que iriam escrever um terceiro personagem”, disse.

Diante de toda a situação, Danni Suzuki decidiu deixar a novela por conta própria. A atriz disse que justificou falando que não se sentiu bem-vinda e que não precisaria dar um jeito para colocá-la na trama de alguma maneira. Ela rompeu o contrato e foi ao exterior parar dar continuidade em sua carreira.