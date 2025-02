BBB25: Sisters rompem com Vitória e brigam após voto em Delma

Parece que a aliança entre Vitória Strada e as irmãs Camilla e Thamiris chegou ao fim, e da pior maneira, na base da treta. Na última formação de paredão do BBB25 os brothers foram divididos em dois grupos, a ordem foi sorteada e depois tiveram que escolher uma pessoa do próprio grupo para votarem para o paredão.

Vitória Strada votou em Dona Delma, porém a escolha não agradou nadinha Camilla e Thamiris, que a criticaram e, no fim, resultou em brigada e lavação de roupa suja. A justificativa das irmãs foi que o voto de Vitória quase teria colocado uma delas na berlinda.

Antes da treta estourar, as irmãs comentaram com Gracyanne: “egoísta para caralh*”, comentou Camilla sobre Vitória Strada. “Todas as pessoas que ela queria votar puxaram a Camilla”, disse Thamiris. “Ela tá pouco se fodend*, se ela não for. Vai tomar no c*, aliança é o caralh*, eu não tô mais nisso”, exaltou Camilla, que em seguida teve apoio da irmã.

No quarto nordeste que as coisas pegaram fogo. Camilla e Thamiris descarregaram toda a raiva e ranço que, diga-se de passagem, já haviam sentindo de Vitória nas últimas semanas. “A Thamiris não ia pro paredão, eu poderia ter ido também”, disse Vitória rebatendo as críticas de Camilla, que respondendo aos berros, continuou criticando a atriz. “Você pode conversar comigo direito?”, disse Vitória. “Eu converso com você do jeito que eu quiser”, disparou Camilla.

“Então porque você tá gritando assim? Alguma vez eu já te tratei mal aqui dentro?”,” não interessa”, cortou a trancista. “Então você conversa comigo com calma, porque eu não vou discutir com você com desrespeito”, completou Vitória. A partir daí, foi tiro, porrada e bomba.