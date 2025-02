BBB25: Primeiras parciais do 5° paredão revelam eliminação surpreendente

Na noite deste domingo, 16 de fevereiro de 2025, o Big Brother Brasil 25 formou seu quinto Paredão, resultando na indicação de Mateus, Aline e Guilherme. A dinâmica desta semana trouxe novidades que movimentaram a casa e surpreenderam os participantes.

E, claro, as enquetes estão a todo vapor. As primeiras parciais indicam Mateus eliminado com bastante folga, contabilizando 61,29% dos votos. Enquanto Aline tem 27,35 e Guilherme com seus míseros 11,36% de votos.

No entanto, é sempre bom lembrar que, até a noite de terça, tudo pode mudar. Por isso, é importante votar e focar no Gshow. Lembrando também que os votos em enquetes não contam para o resultado final do paredão.

Vale lembrar que, a formação do Paredão iniciou-se com a Prova do Anjo, vencida por Renata, que concedeu a imunidade a João Gabriel, garantindo sua permanência por mais uma semana. Em seguida, a Líder Eva indicou Mateus diretamente ao Paredão, justificando sua escolha com base em estratégias de jogo e afinidades dentro da casa.

Enquanto para a votação da casa, os participantes foram divididos em dois grupos, e cada um deveria votar em alguém do próprio grupo. Aline e Guilherme foram os mais votados em seus respectivos grupos, completando assim o trio de emparedados desta semana.