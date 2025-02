Após shows no Brasil, Shakira é hospitalizada às pressas e adia show no Peru

A estrela pop colombiana Shakira foi hospitalizada de emergência em Lima com dores abdominais, o que a levou a cancelar o show agendado para este domingo (16), informou a cantora pelos stories em suas redes sociais.

"Sinto muito em informar a todos que ontem à noite precisei ir ao pronto-socorro rapidamente por um problema abdominal e estou hospitalizada no momento", escreveu Shakira através dos stories em seu perfil oficial.

"Os médicos que estão cuidando de mim me informaram que não estou bem o suficiente para me apresentar hoje à noite”, continuou. Shakira chegou em Lima no sábado (15) para sua primeira apresentação no país.

"Espero estar melhor amanhã e que me liberem do hospital o mais rápido possível para poder fazer o show que preparei para todos vocês", continuou Shakira. Hoje, ela publicou mais stories agradecendo toda a força e mensagens que os fãs estão mandando para ela nesse momento.

Vale lembrar que, a cantora remarcou sua apresentação para hoje (17), porém, até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde dela. A cantora esteve no Brasil para dois shows na última semana. Ela se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo.