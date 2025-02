BBB25: Gracyanne afronta Vitória e questiona voto no paredão

Após muita treta na ultima noite devido a formação do paredão atual, Gracyanne chamou Vitória Strada para conversar sobre sua escolha de voto. A atriz protagonizou uma discussão feia com Thamiris e Camilla anteriormente.

A musa fitness questionou o fato de Vitória ter votado em Dona Delma, sendo que, na cabeça de Gracyanne, ela deveria ter ido junto com os outros aliados e ter votado em Guilherme para tentar salvar Thamiris.

"Por que você não quis votar no Gui? Ó como eu penso, vocês são meus aliados... mas eu falei que meu voto é no Diogo, mas você quer ir com quem?", disse Gra apontando para Mateus, que logo em seguida assentiu.

"Eu voto com vocês. Não quero, mas voto. Porque na minha cabeça somos aliados e votamos juntos! F*da-se o resto! Porque você não votou no Guilherme, então?", perguntou. Indignada, Gracyanne continua o raciocínio e diz que, se ela combinasse de votar na Dona Delma, eram para todos os aliados irem no alvo da vez.

Vitória, por outro lado, disse: "Eu estava em risco também, não era só a Thamiris. Eu também tinha um voto e a Thamiris tinha outro, não é que eu caguei pra Thamiris, eu também estava em risco", respondeu rapidamente.