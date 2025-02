BBB25: Camilla põe ponto final em amizade com Vitória Strada: 'Não sou babá'

Fim de amizade! Após inúmeros atritos entre Camilla e Vitória Strada, a trancista decidiu colocar um ponto final na amizade. Em conversa com Gracyanne Barbosa, a sister afirmou que está mal com a situação conflituosa envolvendo a atriz.

No quarto "Nordeste", Camilla concluiu que o fato de Vitória estar sempre errando com ela e os aliados não vai mudar. "Ela não se importa. Tudo bem errar uma vez e pedir desculpas. Mas toda hora a mesma coisa? E eu não estou aqui para ser babá de ninguém", pontuou.

"F***-se se ficar sozinha. Se eu não estivesse aqui ela iria ter que se virar. Se a Thamiris não estivesse aqui ela teria que se virar. A partir de agora eu não quero mais saber. E Gracyanne, eu estou mal com essa situação. Estou chateada de verdade", disse a sister.

Apesar das discussões, a trancista decidiu cortar relações com a atriz após a última votação do Paredão. Em conversa com a irmã, Thamiris, a sister afirmou que o voto de Vitória em Joselma foi para sabonetar o grupo. "Thamiris, o que a Vitória fez foi ridículo. Ela fez isso para sabonetar mais uma vez", diz Camilla.

Em resposta, Thamiris perguntou se a sua irmã realmente acha isso, então a trancista disse: "Thamiris, ela se comprometeu com a Del (Delma)? Tu acha que ela se comprometeu, real? Quem se comprometeu real, foi a gente".