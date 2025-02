BBB25: Maike faz alerta sobre Diogo defender Aline Patriarca nas brigas

Diogo Almeida foi orientado por Maike a defender Aline Patriarca durante as brigas que a sister se envolve na casa. Após perceber que o filho de dona Vilma não intervém nas discussões da policial, o ex-ficante de Giovanna fez um alerta bem sincero.

"Vou te dar um toque assim...sempre quando Aline tiver uma parada, defende ela, véi", disparou o confinado. Diogo, por sua vez, rebateu: “Tem que ter cuidado também.” Maike concordou, mas alertou sobre a repercussão que poderia ter fora da casa: “Sim, concordo, mas... Eu digo em relação a lá fora.”



Por fim, Diogo deixou a conversa para outro momento: “Não, depois a gente troca”, disse. Nas redes sociais, os internautas concordaram com Maike e criticaram a postura de Diogo diante dos embates que a policial enfrenta.

"Pela primeira vez ele (Maike) falou algo que preste", disse um usuário. "Assim como ela fez quando ela colocou a placa nele de 'Eliminado com Rejeição?'", relembrou outro. "Gente, Diogo é o retrato dos dias atuais. Muitos homens usam mulheres para suprir a carência naquele momento. Mas não estão nem aí para ela", frisou mais um.

Vale ressaltar que Aline e Diogo estão juntos desde as primeiras semanas do reality. Apesar da união, ambos já protagonizaram momentos de desavenças um com o outro. Diogo permitiu que Aline corresse o risco de cair no Paredão. A policial, por sua vez, massacrou o ator durante a dinâmica do Sincerão.