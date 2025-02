Autor desmascara Leo Nogueira por tirar papel de Suzuki para dar a Antonelli

Leonardo Nogueira, diretor da novela "Sol Nascente" e marido de Giovanna Antonelli, foi desmascarado por Walter Negrão. Após Danielle Suzuki afirmar que foi trocada pela veterana, o autor confirmou não saber o motivo da substituição na novela, uma vez que, a trama foi pensada em Suzuki.

"Eu estava em São Paulo, quando recebi uma mensagem do Rio, da minha colaboradora Suzana Pires, sobre a necessidade de substituir a Dani. Foi me passado que ela não tinha ido bem nas leituras do texto e seria substituída por uma atriz mais experiente e conhecida", disse o autor, ao jornalista Flávio Ricco.

No podcast, Suzuki explicou que foi convidada por Walther Negrão, e que ele teria escrito a protagonista inspirada nela. Entretanto, durante os ensaios nos bastidores, antes das gravações, Leonardo Nogueira teria tirado a personagem dela para supostamente escalar uma atriz "mais jovem".

No entanto, o diretor optou pela esposa, Giovanna Antonelli, que é mais velha que a própria Danni. "Chegou no dia, a protagonista escolhida tinha sido a Giovanna Antonelli, que é a esposa do Leonardo. Ela é mais velha. Veio a esposa e quem sou eu para reclamar."

"A personagem era uma japonesa. Inclusive, eles reescreveram a história para explicar que ela foi adotada para justificar já quem nem oriental ela é. Na novela, ela usava kimono, coque com palito na cabeça", declarou.