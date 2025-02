BBB25: Diogo espia conversa de brothers falando mal de sister

Na madrugada desta quarta-feira (19), Diogo Almeida não evitou ouvir a conversa alheia ao perceber que Vinícius desabafava com Eva sobre a sua mãe. O baiano lamentava ter recebido o voto de dona Vilma. No entanto, a dupla não imaginava que o artista estava escondido atrás da porta.

Durante a conversa, Vinicius reconheceu que dona Vilma poderia ser sua mãe e que precisa se dirigir a ela com total respeito: "Eu enxergo ela como uma pessoa que poderia ser minha mãe, ela tem certa idade pra ser minha avó... Quando preciso citar ela em algumas coisas, tenho máximo de cuidado", iniciou.

Na última formação do Paredão, Vinícius recebeu o voto de dona Vilma. Segundo a mãe de Diogo Almeida, a falta de empatia da parte do brother teria motivado na escolha. "Mas ela ter falado isso, eu fiquei muito chateado", pontuou o amigo de Aline Patriarca.

Em seguida, Vinícius disse que demonstrou preocupação ao perceber um certo nervosismo conversando com dona Vilma. "Eu comecei a conversar com ela: 'A gente tem que ter um cuidado maior no jogo. Percebi que a senhora ficou nervosa, mas isso é uma coisa que vai causar isso na gente. Tenta não passar isso pro coração'."

Eva, no entanto, consolou o amigo e disse o que pensa: "Amigo, talvez essa não empatia seja porque ela te sinta mais distante dela e sinta falta dessa atenção... Não sei. Eu gosto da Dona Vilma, tenho maior respeito por ela e tal, mas talvez esse seja esse sentimento. Não sei, ela nunca falou nada de você."