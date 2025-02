BBB25: Camilla detona Aline e dispara: "abusada"

A permanência de Aline Patriarca na casa mais vigiada do Brasil tem incomodado bastante Camilla. Após enfrentar o segundo Paredão, a policial militar virou assunto entre a trancista e João Gabriel com quem já teve um embate com a sister.

"Agora, uma pessoa que eu sei que se tiver uma discussão vai ser feio, adivinha quem vai ser? Aline, mano, eu estou sentindo que essa casa vai estremecer com nós duas. Por isso que eu procuro não ter estresse com ela, porque eu acho a Aline muito abusada", reclamou.

Camilla ainda concluiu que "está se criando um Diogo 2" com o jeito de reagir quando contrariada. "Já estou começando a achar que já está se criando um Diogo 2, entendeu? E aí, tipo assim, eu não consigo, mano. Eu vou falar: 'mano, se orienta, se orienta, vamos parar de palhaçada'", simulou ela uma possível discussão.

"E ela vai ficar p*** porque ela gosta de explicar. Eu ia falar: 'pronto, caralho.' Já ia começar uma confusão da p****. E aí ela ia falar de um lado, eu ia falar do outro, eu gosto de falar, ela também. Ia ser uma putaria aquilo", concluiu a trancista.

"Mulher com mulher, você pode xingar. É isso que ela quer. Se a gente discute aqui, como eu sei que ela está tentando levar (o debate) para o machismo, eu não ia cair nessa", comentou Maike, que andou prometendo apontar Aline no próximo Sincerão.