BBB25: João Gabriel diz que Diego maltrata Daniele Hypólito

A irmandade entre Diego e Daniele Hypolito está sendo colocada à prova. Durante uma conversa entre João Gabriel e Thamiris, o brother disse sentir pena ao ver o ginasta destratando a irmã. A trancista concordou com o sertanejo e afirmou ter raiva de pessoas que maltratam as outras.

"Eu tenho pena da Dani porque eu vejo o Diego destratando ela. Mas você acha que ela vai ficar do lado de quem, se eu falar?", disse João. Thamiris, por sua vez, aconselhou o amigo a não comentar com a atleta. "Por isso eu acho que você não tem que citar isso", pontuou ela.

Na sequência, a dupla seguiu falando de Daniele. Para João Gabriel a sister não se posiciona no jogo em determinadas situações. Para Thamiris, quem evita se expor no game é Diego. "Tem outras pessoas que não se posicionam aqui... Diego, por exemplo! Diego não se posiciona."

Por essa razão, João Gabriel cogitou em indicar Daniele ao Paredão caso seja líder. Vale lembrar que a ginasta foi indicação do gêmeo para ficar barrada da festa do líder, na última semana. No cômodo, a participante teve acesso a um quebra-cabeça de 300 peças, que, se montado, seria liberada para curtir a noite.

Entretanto, Dani não conseguiu e ficou toda a madrugada tentando montar as 300 peças que juntas formavam o desenho animado do líder da semana. Após terminar o prazo, a sister contou como foi a dinâmica e parte do elenco ficou comovido com a situação.