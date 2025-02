BBB25: Diogo revela desejo de construir projeto para ajudar mães atípicas

Enquanto participava de uma dinâmica na casa, apresentada por Beatriz Reis, no BBB25, Diogo Almeida revelou um sonho que tem para o pós-reality. O ator contou que deseja construir um projeto para ajudar mães atípicas e crianças neurodivergentes.

Em conversa com Aline, o brother detalhou mais sobre o assunto: "Quem me conhece e, está me vendo aqui, sabe que eu já falo disso tem bastante tempo... Eu quero ter essa casa e oferecer esse atendimento para as mães atípicas e crianças neurodivergentes, e mulheres vítimas de violência. Tenho fé que eu vou realizar", disse.

E seguiu explicando. "Essa questão da mãe atípica é algo que me pega muito […] A mãe atípica geralmente é ela que segura a barra de uma criança neuro divergente. Em torno de 70% dos homens quando tem o diagnóstico do filho, eles abandonam", pontuou.

"É uma causa que eu abraço, eu quero muito fazer a diferença na vida dessas crianças, dessas mulheres. Falando de uma forma positiva, não se como fosse um fardo, mas é muita coisa pra elas resolverem, darem conta.”

No entanto, para Aline, trazer esse assunto para o reality é muito importante. "É uma responsabilidade muito grande também, né? Você trazer isso", observa. "Independente de prêmio ou não, é algo que, se você levanta, você tem que sustentar e de fato buscar", completou.