BBB25: Gracyanne surpreende com revelação sobre Diogo

Gracyanne Barbosa surpreendeu o público ao revelar que Diogo Almeida não seria mais sua opção de voto. Segundo a musa fitness, o comportamento do ator está "maravilhoso". A dançarina e o artista já protagonizaram embates dentro da casa envolvendo Aline Patriarca.

No entanto, Gracyanne parece que desistiu de levar o mesmo assunto adiante para promover novas tretas com o Diogo: “Eu não bateria mais na mesma tecla. (…) Não teria porque votar no Diogo mais porque agora ele tá maravilhoso…”

Vale lembrar que após voltar do Paredão falso a dançarina protagonizou um barraco daqueles com o ator. A confusão começou quando a influenciadora fitness conversava com Maike sobre a postura de Diogo com Aline. O ator escutou e se sentou à mesa enquanto a rival falava.

Em resposta, Diogo rebateu: "A gente tá aqui e vamos ter erros e acertos. Essa dinâmica que ocorreu com a gente, não passava pela minha cabeça de ter ir pra uma dinâmica onde duas duplas teriam que decidir por uma dupla. Quando a gente entrou lá, horas antes eu tinha conversado com minha mãe...", relatou.

Na sequência, Gracyanne chamou o rapaz de merda. "Eu te admiro ainda! Você tem pontos que eu admiro! Mas como homem eu não admiro, atitude de homem, pra mim como homem, você não defender a mulher, eu achei um bosta! Atitude de merda!", declarou.