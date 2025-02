BBB25: Gracyanne Barbosa pede sigilo após expor beijo entre sisters

O tal beijo que rolou entre Aline Patriarca e Thamiris continua rendendo burburinhos pela casa. Após expor o episódio para Vitória Strada, Gracyanne Barbosa pediu para que a sister não espalhe para os demais participantes o episódio. Segundo a musa fitness, a trancista estaria incomodada.

"Não comenta do beijo com ninguém, porque eu acho que a mona não gostou. Ela estava toda ali, será que eu converso com a Aline? Eu falei, não. E ela, 'e se virar fofoca'? Ih, então eu não deveria ter contado. Depois vou falar para o Diego", confortou Gracy.

Para quem não acompanhou, na manhã desta quinta-feira (20), Gracyanne Barbosa trouxe à tona o que ninguém viu: o beijo entre Aline e Thamiris. Enquanto se preparavam para o banho, a dançarina comentou com Vitória Strada como foi. Entretanto, Thamiris descartou a possibilidade de ter beijado a policial.

Gracyanne, no entanto, rebateu: “Não, eu falei que a Aline beijou ela”. Em tom irônico, Strada correspondeu à fala da sister: "Mas uma língua se mexe sozinha?”. De imediato, a dançarina replicou. "Mas ela só recebeu!”, pontuou Gracyanne confirmando que o beijo rolou entre as sisters.