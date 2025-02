Influenciadora oferece serviço de faxina 'peladona' por R$ 4 mil e viraliza

O inacreditável é real! Ellen Salles está fazendo grana com os seus serviços domiciliares um tanto diferente. A influenciadora viralizou na internet por oferecer faxina sem roupa. Ela limpa a cozinha, o quarto, a sala e o banheiro pelada ou com pouquíssima roupa, por cerca de R$ 4 mil.

Ellen Salles revelou que a ideia surgiu durante uma viagem para a Austrália. Após o primeiro contato com o serviço, ela resolveu expandir o negócio e trazer a engenhoca para o Brasil. O trabalho tem crescido e a influenciadora afirmou estar com a agenda repleta de serviço até o meio deste ano.

"É uma mistura de fetiche com trabalho pesado. As pessoas demoram para acreditar, mas é verdade, deixo tudo brilhando. É um serviço exclusivo e sigiloso, não tem sexo, não tem relação, é faxina mesmo. A maioria que contrata é voyeur, gosta de me ver e apreciar. Levo a sério e faço com tesão", disse.

Para aqueles que têm interesse e desejam contratar uma faxineira diferenciada, Ellen cobra de R$ 2 mil a 4.500 por limpeza. O valor também vai depender do tamanho do imóvel, das necessidades e dos pedidos dos próprios clientes.

"Poucas mulheres têm coragem de fazer o que eu faço e muito menos cobrar o que eu cobro. É diferente, ousado e inusitado. Depois que eu limpo a casa, não querem outra faxineira. Dependendo do cliente, rola um brinde especial nas minhas plataformas adultas que só revelo depois da contratação", contou.