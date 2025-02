Maiara choca fãs ao surgir com novo corte de cabelo ‘Joãozinho’

Maiara mais uma vez surpreendendo os fãs. A ídolo do sertanejo, que faz dupla com Maraisa, surgiu, nesta sexta-feira (21), de cabelos novos. Usando um estilo mais curtinho, a cantora chamou a atenção do público ao compartilhar, nas redes sociais, o momento de lazer que passou com a família.

Durante uma viagem com a mãe, Almira, o cunhado, Fernando Mocó e a irmã, a sertaneja arriscou a praticar stand up paddle, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Nos registros, a famosa mostrou que está com os cabelos curtinhos. Usando uma franja, Maiara não hesitou em tirar algumas selfies.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a repaginada que a artista fez. "Não acredito! Estava tão linda com o cabelo médio", lamentou um. "Endoidou de vez! Não é o caso dela, mas aparenta ser pessoa que é dependente químico", disse outro. "Agora não dá nem pra passar pano pra ela. Deu bom não", opinou mais um. "Está a cara do Joãozinho", escreveu outro.