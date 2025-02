Janja gera polêmica carnavalesca envolvendo vazamento de águia da Portela

A primeira-dama, Janja, gerou em uma baita polêmica envolvendo a escola de samba da Portela. Na última sexta-feira (21), a mulher de Luiz Inácio Lula da Silva expôs as alegorias da agremiação em seu perfil do Instagram. Nas imagens, parte do símbolo de maior representatividade da instituição foi compartilhado.

Na publicação, que foi excluída, Janja citou o compromisso de Lula (PT) em criar políticas públicas voltadas para o Carnaval. “Hoje, junto com o secretário executivo do Ministério da Cultura, visitei os barracões da Portela e da Beija-Flor na Cidade do Samba", iniciou.

"Só no local são mais de 10 mil pessoas que trabalham diariamente na produção das fantasias e alegorias de diversas escolas que brilham na Sapucaí. São pessoas que alimentam suas famílias o ano inteiro e tem suas vidas transformadas por meio da economia criativa e do amor ao carnaval, essa manifestação cultural tão amada em nosso País”, escreveu.

Portela se pronuncia sobre polêmica por meio de nota

Por meio de nota publicada ao colunista Léo Dias, a escola se pronunciou a respeito do episódio e garantiu que foi tudo programado de acordo com as políticas de autorização de imagem. Vale ressaltar que é tradição carnavalesca a proibição de divulgação de imagens dos preparativos das escolas.

“Isso foi super alinhado entre a equipe da primeira-dama com a diretoria da Portela em relação à águia, pois as pessoas esperam muito da águia, é o nosso símbolo maior […] Por ser uma escola muito tradicional, a maior campeã do Carnaval, cria-se todo um efeito e expectativas das pessoas com a água, isso não é nem 1/3 do que a gente vai apresentar no dia do desfile."

"Foi mais um descuido, de repente, erros acontecem, foi um erro o que aconteceu, mas que não vai estragar nenhuma surpresa para o Carnaval da Portela. Foi só um pedacinho de uma coisa enorme e linda que todo sambista e todo portelense merece", pontuou.