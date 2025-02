BBB25: Pocah sai em defesa de Vitória Strada após acusações racistas

Nos ultimos dias, Vitória Strada tem sido alvo das irmãs Camilla e Thamiris no BBB25 após inúmeros desentendimentos ao longo do reality. A aliança instaurada no começo do programa foi definhando de pouco em pouco e agora chegou ao fim.

Antes do Sincerão de ontem, em uma discussão referente ao último paredão formado no domingo (23), a trancista Camilla insinuou racismo da parte de Vitória e, alegou que artista a colocava em uma posição de "agressiva".

Na noite de ontem, Vitória convocou Camilla para o sincerão e lavou mais roupa suja. E foi ali que tudo desandou mesmo, a atriz soltou tudo que precisava soltar para as duas irmãs e no fim, aos olhos do júri formado pelos ex-BBB's Ana Paula, Ricardo e Naiara Azevedo, a atriz foi "craque do jogo".

Aqui fora, a cantora Pocah utilizou as redes sociais para manifestar defesa em prol de Vitória, que logo após toda confusão, ainda achou necessidade de se desculpar com Camilla. Porém, aqui fora, as pessoas estão condenando a atitude das duas irmãs.

"É OBVIO que a Vitória tá pedindo tantas desculpas gente, a garota tá sendo acusada de R4CISMO em rede nacional, imagine a cabeça dela agora? Não conseguiu nem comemorar o craque do jogo que recebeu do sincerao", disse a cantora.