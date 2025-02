Maíra Cardi expõe área VIP da igreja de André Valadão; Veja

Maíra Cardi compartilhou com os seguidores como funciona a área VIP separada para pessoas influentes, famosas e ricas, que fazem parte da Igreja Lagoinha, em Aphaville, São Paulo. Para os cristão mais favorecidos, o espaço reservado fica em frente ao altar com lugares suficiente para ninguém ficar em pé.

No vídeo, é possível notar uma multidão de fiéis reunidos e louvando a Deus. “Olha quanta gente! Está lotado! Olha o tamanho do palco. Conseguimos um lugar na frente do palco, olha que legal. É muito emocionante, gente. Os cultos aqui são fortíssimos”, pontuou.

A coach, que estava acompanhada do marido, Thiago Nigro, e do filho Lucas, que se batizou recentemente, foi ao culto de pré-inauguração do novo auditório da instituição. O evento contou com a presença do evangelista e influenciador Deive Leonardo.

Momentos depois, com a superlotação, o famoso pregador convidou aos que estavam de pé para que sentassem no chão em frente ao palco. No vídeo Maíra revelou como ficou o local. Uma multidão de fiéis sentada no chão para poder ouvir a palavra que seria pregada naquele momento.

Vale lembrar que, recentemente, o pastor André Valadão veio a público e explicou a necessidade de haver um espaço como aquele nas igrejas. “Na igreja ninguém é mais importante que ninguém, porém são inúmeras pessoas que, infelizmente, por razões pessoais e até mesmo públicas, não têm o privilégio de poder assentar onde querem e nem mesmo viver uma vida comum mais”, revelou.