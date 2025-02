Polícia Civil prende traficante foragido dentro da casa de Oruam, no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza, na manhã desta quarta-feira (26), uma operação contra o rapper Oruam. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) cumprem dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao artista.

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nome de batismo do cantor Oruam, está sendo investigado por suspeita de disparo de arma de fogo dentro de um condomínio residencial em Igaratá, no interior de São Paulo.

Em um dos endereços do cantor, foi preso um criminoso foragido do Complexo da Penha e com passagens por tráfico de drogas. Além dele a policia encontrou e apreendeu uma pistola e diversas armas de airsoft.

De acordo com informações divulgadas pela Rede Globo, os mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos tanto na residência do rapper quanto na casa de sua mãe, Márcia Gama. Ao todo são dois mandados.

Vale lembrar que, Oruam também se envolveu em uma polêmica recente, em que foi preso também por policiais civis, após ser pego por policiais militares durante uma blitz na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

As imagens viralizaram na internet e muitos fãs se mobilizaram a favor do cantor, que foi solto logo em seguida. Na ocasião, ele cometeu uma infração gravíssima e dois crimes de trânsito. Sobre o caso recente, ainda não houve pronunciamento.