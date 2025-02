Daniel Rocha e Pocah defendem Vitória após acusação de racismo

Vitória Strada, que está no Paredão da semana, se tornou um dos assuntos mais comentados dentro e fora da casa. A sister, que namora o ator Daniel Rocha, ganhou reforço na torcida essa semana. Após o embate com as ex-aliadas, Camilla e Thamiris, a cantora, Pocah, resolveu comprar a briga da atriz.

Nas redes sociais, fãs também defenderam a artista que foi acusada de racismo por Camilla. "A cena que você fez no quarto comigo, me colocou como preta agressiva", exclamou a trancista durante a treta que aconteceu no último domingo (23), depois da formação do Paredão.

Durante o embate, do lado de fora, Daniel Rocha publicou a frase: "Abuso psicológico é crime", no entanto, o ator excluiu. Quem também se pronunciou diante das afirmações de Camilla foi a ex-BBB, Pocah. Em seu perfil da rede X, antigo Twitter, a cantora defendeu a amiga.

"É ÓBVIO que a Vitória tá pedindo tantas desculpas gente, a garota tá sendo acusada de R4CISMO em rede nacional, imagine a cabeça dela agora? Não conseguiu nem comemorar o craque do jogo que recebeu do Sincerão.”

Em conversa com Gracyanne Barbosa e Camilla, Thamiris falou sobre o que é recismo: "Para você não ser racista você tem que ser anti-racista, e tem que ter atitudes assim. Você não tem que ter fala preconceituosa, você tem que saber o seu lugar de fala, tem que saber como vai falar com uma pessoa preta pra você não colocar ela nesse lugar", explicou a sister.