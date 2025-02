BBB25: Vitória Strada pede perdão para Camilla e sister reage

Vitória Strada foi atrás de Camilla para conversarem sobre os últimos acontecimentos na casa. Na tarde desta terça-feira (25), a atriz sentou com a trancista e abriu o coração. Durante a conversa, a sister pediu desculpas por usar palavras que poderiam machucar a ex-aliada.

”Me desculpa mesmo, de coração. Eu nunca vou saber nem metade do quanto palavras podem machucar. E eu me arrependo de ter usado essa palavra, do fundo do meu coração!”, iniciou Vitória. Camilla, por sua vez, relembrou as vezes que foi chamada no Sincerão e ressaltou que se sentiu mal.

”Sabe por que eu não queria falar com você aquele dia? Porque eu não queria que você ficasse sozinha. Sabe por que eu não te chamei no Sincerão? Porque eu não queria que ficasse climão dentro do quarto! Por isso que todas as vezes que me chamaram ali, me doeu pra caramba. Porque ninguém viu meu lado, ninguém me perguntou nada!”, disse.

Em seguida, Vitória pontuou que se a briga fosse entre duas pessoas brancas estaria tudo bem. ”Pra mim, o que aconteceu ontem, não deveria ter acontecido até em questão de programa, de reality show. Se fosse uma briga entre duas pessoas brancas, tudo bem, faz o Sincerão, dá tortada na cara (...) Até enquanto saber que essa situação toda aconteceu e colocar essa dinâmica acontecer sabendo que as pessoas viram a gente discutindo, que tinha gente que ia falar... É muito grave isso.”

Por fim, Camilla evitou tocar no assunto sobre racismo para não prejudicar a atriz, que está no Paredão. "Eu não tô querendo nem entrar nesse ponto, nada disso, de racismo, não, tá? Eu tô falando sobre dor mesmo. Ainda assim, tendo toda essa questão, eu não pensei nessa parte. Porque eu não quero te prejudicar. Não quero, Vitória! Não quero mesmo!”, pontuou.