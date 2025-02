Isabelle Nogueira toma atitude drástica após término com Matteus Amaral

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral foram destaque na grande mídia após o ex-casal anunciar, no início deste mês, o fim do relacionamento. Em entrevista, a ex-BBB revelou que vem sofrendo ataques na web de fãs que apoiavam a união dela com o gaúcho.

Questionada sobre o motivo de ter deixado de seguir Matteus nas redes sociais, a dançarina do Boi Garantido foi clara e revelou que ainda existe sentimento entre eles. “A gente tem sentimento pelo outro, então, se a gente quer decidir aquilo, realmente tem que ser feito”, pontuou.

Na ocasião, Isabelle rebateu as críticas do público que acusou a beldade de se aproximar de Matteus para se promover no programa. “Eu acho que são muitas especulações, e eu até compreendo, porque já estive do outro lado do público, onde acompanhei celebridades e achei que o que compartilhavam era verdade.

"Eu acho que as pessoas acabam tomando dores. Mas, assim, acho que são especulações infundadas. Eu não preciso provar nada pra ninguém, porque as pessoas me conhecem, viveram 100 dias comigo no Big Brother”, pontuou a dançarina.

Por fim, Isabelle Nogueira disse lamentar sobre as inverdades que surgem na grande mídia e muitos acreditam sem ao menos procurar saber a procedência do assunto. "Lamento por, às vezes, as pessoas se deixarem levar por informações infundadas, acho que só para ter algum tipo de like”, disse.

Ex-BBBs anunciam término de noivado

Para quem não acompanhou, Isabelle e Matteus começaram um relacionamento durante a 24ª edição do Big Brother Brasil. O casal protagonizou cenas quentes no reality, conquistando o favoritismo do telespectador. No início do mês, os ex-BBBs anunciaram o término do noivado.