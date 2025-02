Domingos Montagner manda recado do além para Camila Pitanga

Uma vidente recentemente fez uma live com previsões. Lá, ela relatou que o ator Domingos Montagner, que faleceu durante a gravação de uma novela em 2016, mandou um alerta sobre sua saúde para a atriz Camila Pitanga.

O ator, na época, fazia um par romântico com Camila na novela "Velho Chico", e infelizmente veio a falecer em um acidente no Rio São Francisco, enquanto dava uma pausa para descansar das gravações do dia.

Ao finalizar a gravação da manhã, Domingos parou para almoçar e logo em seguida decidiu tomar um banho de rio e mergulhar com Camila, porém, ele foi arrastado pela correnteza e sumiu pelo Rio São Francisco.

O recado enviado diretamente do mundo espiritual pelo ator faz um alerta para Camila, a vidente disse: "Ele fala que a jovem, a Camila, corre risco de vida. Que tem uma energia rondando ela e que não está legal", disse.

Vale lembrar que, essa não é a primeira vez que médiuns estabelecem um contato com o falecido. Em janeiro, foi revelada uma carta psigografada do ator, em recado para esposa e filhos, ele comentava sobre sua amizade com Camila.