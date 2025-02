BBB25: Thamiris confronta João Pedro após veto em Camilla na festa

A decisão de João Pedro de barrar Camilla da festa de ontem (26) não passou despercebida. A sister foi enviada direto para o “Barrados no Baile” e precisou cumprir um desafio para tentar voltar à comemoração, porém não obteve sucesso.

Thamiris, irmã de Camilla, não escondeu seu incômodo e foi tirar satisfação com o líder. “Faz o que você acha melhor e é isso”, disse, reforçando que sua irmã não é agressiva e que é difícil vê-la nesse lugar no jogo.

João Pedro tentou justificar sua escolha. “Foi difícil, porque eu não queria colocar a Camilla. Minhas prioridades de voto são Diego, Dani, Vitória, Gracyanne, Aline e vocês por último”, explicou o líder em seguida.

Apesar da conversa, Thamiris deixou claro seu descontentamento. “Tudo bem, não vou ficar com raiva das suas escolhas. Só que é minha irmã e fiquei chateada com ela lá”, declarou Thamiris durante a conversa com o colega de confinamento.

João seguiu tentando se explicar, afirmando que não poderia barrar Diego devido aos seus gatilhos da época de treinamento em ginástica olímpica e que suas outras opções de voto já haviam passado pela dinâmica.