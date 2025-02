BBB25: Gracyanne Barbosa revela que ex-Camarote se confinou endividado

Gracyanne Barbosa chamou atenção ao comentar sobre um ex-participante do grupo Camarote que entrou no programa endividado, sofreu críticas, mas saiu muito bem financeiramente. A declaração fez com que internautas começassem a especular sobre a identidade do brother.

“Porque a pessoa, quando ela é Camarote, a dívida dela é muito grande, porque já teve dinheiro. É milionária, né? Já se endividou de todas as maneiras possíveis. Ficava muito fudido. Entrou, teve muita crítica pelo comportamento, mas saiu bem pra caramba”, afirmou Gracyanne.

Na internet, muitos apontaram que a musa fitness poderia estar se referindo ao cantor Rodriguinho. O ex-vocalista do grupo Os Travessos participou do BBB 24 e teve uma passagem polêmica, mas ganhou visibilidade após o reality. "É o Rodriguinho, com certeza. Do mesmo meio do Belo", comentou um internauta. "Rodriguinho, quando entrou no BBB, falaram das dívidas dele", completou outra seguidora. "

A suspeita se fortalece ainda mais devido à relação entre Rodriguinho e Belo, marido de Gracyanne. Antes do programa, o cantor estava afastado dos holofotes, mas desde que deixou o confinamento, sua carreira tem sido impulsionada.

Apesar das especulações, Gracyanne não confirmou o nome do ex-BBB em questão. Vale lembrar que, na época em que esteve no programa, Rodriguinho estava longe de ser um dos favoritos, porém teve sua carreira impulsionada.