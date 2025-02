BBB25: Gracyanne revela ciúmes de Eva e Renata com Maike

Em conversa recente no banheiro entre Thamiris, Vitória Strada e Gracyanne, a musa fitness revelou que as bailarinas Eva e Renata têm ciúmes de Maike, por ele manter uma amizade com as irmãs Thamiris e Camilla e Gracyanne.

"Elas ficam putas", comentou Thamiris rindo para Gracyanne, que confirmou. "Aham, você viu a cara dela? E ela tinha acabado de vir ao banheiro", completou a musa fitness para a aliada. "Ela já tinha vindo ao banheiro, tu que não viu", disse.

"Eu comentei com ele na academia, que quando converso com ele, elas ficam me olhando. Aí ele falou assim: 'pô, elas não gostam não', mas que elas não falam nada pra ele, mas ficam inseguras", disse Thamiris.

Ela, inclusive, revelou que elas já tinham falado para Diogo Almeida que tinham dificuldade de confiar nele, pois o viam conversando com as adversárias. Apesar do climão, elas levaram o fato sem parecer se importar muito.

Na internet, as pessoas comentaram: "Pior que não é mentira. Realmente, Renata e Eva não gostam do Maike com aproximação com outros grupos", disparou um seguidor. "E vamos de disputa por macho?", questionou outra seguidora.