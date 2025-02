Preta Gil é confirmada no Carnaval de Salvador, revela Flora Gil

Preta Gil estará de volta ao Carnaval de Salvador em 2025, marcando um momento especial de superação após um longo e difícil tratamento contra o câncer. A presença da cantora na folia baiana foi confirmada por Flora Gil, durante uma coletiva de imprensa do Camarote Expresso 2222.

A artista passou por uma cirurgia complexa, que durou mais de 20 horas, para a retirada de seis tumores. Atualmente, ela segue em recuperação, sendo acompanhada por uma equipe médica, além do apoio constante de familiares, amigos e fãs. Sua participação no Carnaval será simbólica, representando uma grande conquista após meses de internação e desafios na saúde.

Durante o evento, Flora destacou a importância da presença de Preta na festa. "Vocês acompanharam toda a luta da Preta e, agora, ela vem para a Bahia. Isso, para mim, já é uma grande vitória. Tê-la no camarote, mesmo que não todos os dias, é motivo de muita alegria. Esse é um incentivo extra para fazermos um Carnaval ainda mais especial", afirmou.

Preta foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e chegou a anunciar sua remissão no fim do mesmo ano. No entanto, em agosto de 2024, a doença teve uma recidiva, o que exigiu uma nova cirurgia de alta complexidade para o tratamento.

Agora, a cantora se prepara para retornar a um dos eventos mais importantes de sua carreira. A expectativa é que sua presença no Carnaval de Salvador simbolize um recomeço, celebrando a vida e sua trajetória de superação.