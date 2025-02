Irmã de Neymar dá prejuízo ao pai de R$ 6 milhões com cartão de crédito

Durante o Fofocalizando, do SBT, os apresentadores revelaram que Rafaella Santos gastou R$ 6 milhões em um curto período. O alto valor chamou atenção e gerou comentários sobre seu estilo de vida chique e caro.

Segundo os jornalistas, Neymar teria dado um “puxão de orelha” na irmã para que ela controlasse melhor seus gastos. O jogador estaria preocupado com os excessos financeiros dela e pediu para que gastasse menos

Rafaella teria estourado a fatura do mês de dezembro para janeiro. Entre os gastos milionários, estariam pelo menos duas viagens feitas de jatinho particular, e, são ainda mais caras quando os trajetos são no exterior.

Os apresentadores também revelaram que o cartão dela é sem limite. “Não tem limite?”, perguntou Leo Dias, surpreso com a informação sobre os gastos da influenciadora. Cariúcha achou que o limite era 6 milhões.

Em tom descontraído, Cariúcha também brincou sobre suas próprias finanças. “O banco me liga o dia todo, e eu não atendo, eu sei que é dívida”, disse ela, arrancando risadas no estúdio. Ela disse que paga assim que possível.