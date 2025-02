BBB25: Gracyanne planeja novas estratégias para não cair no Paredão

Gracyanne Barbosa vem mostrando que além de academia, entende muito bem o Big Brother Brasil. Na tarde desta quinta-feira (27), em conversa com Thamiris, a musa fitness planejou novas estratégias para a formação do próximo Paredão, que acontece neste domingo (2).

Durante o bate-papo com a trancista, Gracyanne Barbosa sugeriu com quais brothers combinar voto. "Isso que eu tô falando. Só que assim, pra gente proteger alguém daqui, ou a gente vota com os meninos, ou a gente vota com Aline e Vinícius, que a gente sabe o voto. E com a Dani. São 3 e 3."

Camilla, que joga junto com a dançarina desde o início do programa, analisou qual o melhor lado para investir em uma possível aliança: "E uma hora vai ter que começar a votar de lá. Porque lá é o que tá menos... é o que tá mais favorável. Porque a Renata fica tanto lá quanto cá, e a Eva também, né."

Momentos antes, Thamiris aconselhou a irmã, Camilla, sobre como reagir caso João Pedro a convidasse para conversar sobre a punição "Barrado no Baile". "Eu sei que ele vai procurar você, não fala nada. Só fala 'tudo bem'. Papo reto, não fala. Não dá motivo pra ninguém", aconselhou.

Camilla afirmou que a partir de agora vai evitar falar com as pessoas. Na opinião da trancista estão todos contra ela. "A partir de agora não falo mais nada com ninguém. Nada! Não vou reclamar, não vou falar mais nada."