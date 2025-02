BBB25: Camilla desabafa e vai às lágrimas: "não consigo"

Camilla caiu no choro durante um longo desabafo com a irmã, Thamiris. Nesta sexta-feira (28), a sister relembrou as acusações que sofreu durante o Sincerão da última semana. Em conversa com a trancista, a cozinheira revelou que não faz questão de agradar os demais confinados.

"Não consigo criar expectativa, nem querer ficar agradando todo mundo. É difícil, Thamiris, ver a galera que nem a gente, que chega confiante nas paradas. Eu agradeço à minha mãe por me tornar essa pessoa. Cara, posso estar com medo e vou com medo mesmo", disse.

Aos prantos, Camilla seguiu com as declarações. "Quantas vezes cheguei pra fazer as coisas me tremendo toda e fui? Não arrego! [...] Eu estou chorando porque ainda estou magoada com o Sincerão, pelas coisas que eu ouvi", revelou.

Em seguida, a trancista rebate a atitude de Diego Hypolito. "Ninguém me deu chance de me entender, a não ser a Gracyanne. Até o Di, quando foi me entender, foi no dia seguinte depois de votar em mim. Ele falou 'eu, como neutro'.. Neutro o c*ralho! Vou estudar muito, se tiver um Contragolpe ou tiver que votar em alguém", comentou.

Vale lembrar que o Sincerão da última semana gerou uma grande confusão entre Vitória Strada e Camilla. A trancista se tornou alvo da casa durante a dinâmica e precisou se virar nos trinta para rebater as acusações dos participantes que resolveram tomar as dores da atriz.