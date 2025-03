Oscar 2025: Entrevista tem climão entre Ana Furtado e Selton Mello

A cobertura do Oscar na plataforma Max, na noite de ontem, rendeu uma torta de climão entre o ator Selton Mello e a apresentadora Ana Furtado. Durante a transmissão, o artista foi entrevistado sobre suas expectativas para a premiação, especialmente em relação ao filme Ainda Estou Aqui, que concorria na categoria de Melhor Filme Internacional.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao ser questionado sobre a possível vitória do longa, Selton destacou a importância da indicação e o impacto positivo para o cinema brasileiro. “Só o fato de termos sido indicados já é algo grande”, disse. Ele também reforçou que o reconhecimento pode incentivar mais pessoas a se interessarem pela produção nacional. “Se ganha o Oscar, maravilhoso, se não, o filme ainda é maravilhoso”, completou.

No entanto, o clima mudou quando Ana Furtado, em tom de provocação, soltou um “Chupa, Argentina!”, ao vivo. A frase gerou uma reação imediata do ator, que fez questão de corrigir a apresentadora. “A Argentina tem dois Oscars de Melhor Filme Internacional, a gente não tem nenhum. Como assim?”, rebateu Selton.

A resposta do ator gerou um momento de tensão. Visivelmente sem graça, os apresentadores tentaram amenizar a situação com risadas e um tom mais descontraído. Mesmo assim, a interação entre Selton e Ana rapidamente repercutiu nas redes sociais.

O episódio dividiu opiniões entre os espectadores, com alguns elogiando a postura do ator e outros encarando a fala de Ana como apenas uma brincadeira. No fim, a troca de farpas deixou a cobertura do Oscar ainda mais comentada do que o próprio resultado da premiação.