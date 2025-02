Andressa Urach curte Carnaval de Salvador disfarçada e surpreende fãs

Andressa Urach trocou as câmeras pela folia de Salvador. A produtora de conteúdo adulto decidiu tirar férias e curtir o Carnaval. No entanto, a modelo precisou usar um disfarce para evitar o assédio dos fãs. Usando um boné, tênis e um look todo jeans ela bem que tentou passar despercebida.

Nas redes sociais, a loira compartilhou o momento inusitado: "Mamãe se disfarçou para curtir o Carnaval de Salvador. Ficamos no camarote e estava legal pagarmos de ricos! Mas não tem nada melhor do que ficar no meio de quem é feliz de verdade. Vamos viver?", comentou.

Andressa ainda mandou um recado para que ninguém a incomodasse. A beldade revelou que volta aos trabalhos no próximo dia 5 de março. "Estou de férias! Não me perturbe. Não ligue e não mande mensagem! Obrigada. Retorno só dia 05/03. Ok!", escreveu.

A atriz pornô que terminou, recentemente, com o também ator pornográfico, Cassiano, escreveu uma frase dando a entender que já está em um novo relacionamento. "Sorte que a mamãe é fiel... Vem logo, bebê. Mamãe tá como...", disparou.

Vale lembrar que Andressa e Cassiano viveram um breve affair. No entanto, a relação foi intensa e ambos tatuaram o nome de seus respectivos nomes no braço. Na última semana, a atriz surpreendeu a web após compartilhar um registro da tatuagem alterada.