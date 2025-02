BBB25: Vitória Strada ‘especula’ indicar Camilla para o Paredão

A nova liderança do BBB 25 está dando o que falar dentro e fora da casa. Vitória Strada comentou nesta tarde com Thamiris sobre a possibilidade de votar em Camilla. Momentos antes, a sister recebeu um conselho de dona Delma sobre a sua indicação ao Paredão.

"A oportunidade que o Brasil lhe deu foi pra você abrir seus olhos e saber jogar essa semana. Não jogue errado, pelo amor de Deus!". Vitória, no entanto, demonstrou saber o que fazer: "Dona Delma, eu tenho várias opções, várias".

Na ocasião, Dona Delma relembrou os momentos difíceis que a sister passou e foi abraçada por pessoas que não eram os seus aliados: "Você tem várias, eu sei, mas você é do Nordeste, mas foram outras famílias que lhe abraçaram e lhe deram sorte!".

Em conversa com Thamiris, a sister revelou o que dona Delma disse e descartou a possibilidade de indicar Camilla ao Paredão. “Será que ela realmente acha que eu faria um movimento desse [indicar a Camilla]? Que burrice minha se eu chegasse e quisesse me aliar com outras pessoas agora”, pontuou ela.

Nas redes sociais os internautas comentaram sobre as declarações da atriz. "Eu desisto da Vitória! Pode ir embora", escreveu um usuário. "Próximo Paredão é tchau Vitória, não estou suportando mais ver isso", comentou mais um. "Vocês estão cientes de que Vitória está agindo com lealdade, né?! Ela não tem câmeras para ver Camilla falando dela como nós temos", disse outro.