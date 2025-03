Fernanda Torres: Brasileiros pedem CPI do Oscar após derrota da atriz

Após Fernanda Torres perder a categoria de "Melhor Atriz" no Oscar durante a noite de ontem (02) para Mikey Madison do filme "Anora", foliões pedem "CPI do Oscar" pelas ruas do Brasil inteiro, devido a derrota de Torres.

Em um link ao vivo do G1, um repórter estava entrevistando foliões que ficaram ate tarde da noite na rua pra assistir aos Oscars pela televisão, barzinho, transmissão ao vivo etc. e de fundo ecoavam os gritos pedindo por uma "CPI do Oscar".

Apesar disso, o jornalista conversou com uma moça que estava caracterizada de estatueta do prêmio. Ela disse estar muito feliz com a conquista do primeiro oscar do Brasil, na categoria de "Melhor Filme Internacional".

"Eu tô muito feliz porque a gente tá mostrando que o cinema brasileiro tem qualidade internacional. E a gente está falando da história de uma mulher que lutava pelos direitos humanos...", começou ela durante sua fala.

Além disso, a entrevistada, que estava fantasiada como a estatueta da premiação, também aproveitou para protestar contra a ditadura militar: "É a história do Brasil, sem anistia! Vamo Brasil!", completou, finalizando o link.