Longe de João Guilherme, Bruna Marquezine admite: ‘Bateu saudade’

Bruna Marquezine fala em saudade após terminar com João Guilherme - (crédito: Divulgação/Redes Sociais)

A separação entre João Guilherme e Bruna Marquezine pegou o público de surpresa. Na tarde desta sexta-feira (28), a atriz revelou que "bateu uma saudade". No entanto, a famosa estava se referindo ao Carnaval.

Em seus Stories do Instagram, Bruna Marquezine compartilhou uma foto bem produzida curtindo um trio elétrico e revelou que está sentindo falta da folia. Recentemente quem foi visto curtindo um date foi João Guilherme. Uma semana depois de anunciar o fim da relação, o ator foi flagrado no show de Anitta.

Para quem não acompanhou, o namoro durou pouco menos de um ano. No último dia 19 de fevereiro, a assessoria dos famosos vieram a público para contar a triste novidade. O ex-casal, no entanto, parece que tiveram uma separação "amigável".

"Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", informou.

Vale ressaltar que a última vez que eles foram vistos juntos foi na fazenda Talismã, propriedade do cantor Leonardo, pai de João Guilherme. A atriz esteve no local para comemorar o aniversário de 23 anos do ator. Além de Bruna, Sasha e o marido marcaram presença.