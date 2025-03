Maiara fica nua em show após ser traída por vestido

Maiara enfrentou um imprevisto durante sua apresentação em Barreiras, na Bahia, na última sexta-feira (28). Enquanto cantava no trio elétrico do Carnaval da cidade, sua roupa acabou se rompendo. O momento deixou a artista exposta diante do público.

A situação aconteceu enquanto ela dividia o palco com sua irmã e parceira musical, Maraisa. Mesmo com o incidente, Maiara manteve a calma e seguiu cantando. Sua postura profissional foi elogiada pelos fãs que acompanhavam o show.

De acordo com informações do portal LeoDias, o imprevisto não atrapalhou o desempenho da cantora. Ela lidou com o problema com leveza e seguiu animando a multidão. O público também reagiu com apoio e compreensão.

Nas redes sociais, fãs comentaram sobre o ocorrido e elogiaram a atitude de Maiara. Muitos destacaram sua segurança no palco e o profissionalismo diante da situação. A cantora ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.

"Ela está linda! A bicha tá arrasando, e humilhando quem tanto falou mal dela!", disparou uma fã nos comentários. "Cadê a galerinha que estava criticando o corpo dela agora?", comentou outro fã em defesa aos comentários maldosos referentes ao corpo da artista.