BBB25: Parciais do sétimo paredão apontam maior rejeição da temporada

Sétimo paredão do BBB25 - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

No último domingo, foi formado o sétimo Paredão do BBB25, colocando três participantes na berlinda. A líder Vitória indicou Renata, enquanto Camilla e Dona Vilma foram as mais votadas pela casa. Nenhuma das duas conseguiu escapar na prova Bate e Volta.

As primeiras parciais indicam que Camilla deve ser eliminada com a maior rejeição da temporada. Segundo projeções, a trancista sairá com 90,3% dos votos. Renata e Dona Vilma aparecem bem abaixo, com 4,8% e 4,9%, respectivamente.

A possível eliminação de Camilla não surpreende alguns telespectadores, já que ela se envolveu em diversas polêmicas recentes. O alto índice de rejeição reforça o impacto de suas atitudes no jogo e na percepção do público.

Vale ressaltar que a votação segue aberta e só é válida para quem votar diretamente no site oficial do Gshow. Fãs dos emparedados continuam se mobilizando para tentar mudar o cenário antes do resultado final.

O veredito será revelado ao vivo na terça-feira, durante a transmissão do programa na TV Globo. O apresentador Tadeu Schmidt anunciará quem deixará a casa e encerrará sua jornada no reality. Porém, até terça, tudo pode mudar, mas depende única e exclusivamente do público.