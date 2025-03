BBB25: Enquete atualizada aponta eliminação com alto índice de rejeição

Camilla, Renata e Vilma enfrentam o 7º Paredão da 25ª edição do BBB. A noite de votação na casa surpreendeu os brothers, no último domingo (2). Para definir os participantes que seriam colocados na berlinda, o confessionário foi dispensado e cada brother teve a indicação revelada.

Para começar, Vinícius, que foi contemplado com o Anjo da semana, presenteou a amiga, Aline com a imunidade. Pela líder, Vitória Strada escolheu Renata para cair direto no Paredão sem a chance de Bate-Volta. Maike também foi emparedado como consequência do Castigo do Monstro.

Votação aberta, Vilma e Camilla foram as mais votadas na casa. Com 13 e 10 votos respectivamente, as sisters foram concorrer ao lado de Maike a chance de voltar e ganhar mais um semana de permanência no programa.

A dinâmica do Bate-Volta contou com a sorte e muita sujeira. Os participantes precisaram escolher caixas premiadas com produtos de limpeza. À medida que fosse acertando o emparedado iria avançando de fase. Maike se saiu muito bem e se livrou do tão temido Paredão.

De acordo com a enquete UOL atualizada, Camilla recebeu o maior número de votos, até o momento. Com cerca de 85,85% dos votos, ela alcançou o maior número de rejeição da edição. Em segundo lugar vem Renata, com 9,66%. Em último e longe de qualquer perigo vem dona Vilma, com 4,49% dos votos.