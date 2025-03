Hariany sobre término com filho de Leonardo: "trauma"

Hariany Almeida foi flagrada curtindo o Carnaval no último final de semana. Recém solteira, a ex-BBB, que terminou o namoro com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, falou sobre a vida amorosa. Ela também relembrou namoros antigos e citou uma coincidência entre os últimos relacionamentos.

“Eu tenho um negócio do Carnaval. Fico pensando: ‘o próximo relacionamento se passar do Carnaval vou saber que é a pessoa certa'”, disse. Na ocasião, Hariany revelou que os três últimos relacionamentos terminaram nessa época do ano.

“Teve um que eu terminei antes do Carnaval, mas pelo menos tive tempo de me dispersar e ser feliz. Não vou mentir que é difícil o término […]. Se eu falar que não é difícil fica parecendo que não tenho consideração pela pessoa”, contou a moça.

“Temos que pensar na gente, se o outro não pensar, a gente tem que pensar”, acrescentou. Para quem não acompanhou Hariany e Matheus anunciaram o fim do relacionamento no último final de semana. Momentos depois, um vídeo de Matheus Vargas em um date com outras mulheres viralizou na web.

A ex-BBB chegou a comentar sobre os registros do ex. "Hoje venho até vocês para esclarecer o meu término depois de tamanha exposição, com o intuito único de deixar meus fãs tranquilos. E, para ser bem franca, essa situação não me define e nem me derruba! Estou aqui para deixar claro: eu sou uma mulher forte, que não espero nada de homens para validar meu valor ou minha felicidade. Minha trajetória é guiada por mim mesma, nada muda”, disse.