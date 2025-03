Oscar 2025: Fernanda Torres parabeniza Mikey Madison pela vitória

Diferente dos fãs brasileiros, Fernanda Torres parabenizou Mikey Madison pelo prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2025. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a brasileira surgiu cumprimentando a jovem de 25 anos, estrela do filme "Anora", após a noite de premiação em Los Angeles.

O encontro aconteceu na madrugada desta segunda-feira (3). O registro foi compartilhado pelo Deadline, as atrizes conversam em meio a multidão de fotógrafos e convidados. Além de Mikey Madison, Fernanda Torres concorreu à estatueta ao lado de grandes nomes como Cynthia Erivo, Demi Moore e Karla Sofía Gascón.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o abraço de Fernanda Torres: "Não importa, Fernanda é o nosso Oscar a melhor", escreveu um usuário. "Nem Portugal roubou tanto o Brasil", opinou outro. "Achei elegante da parte da Fernanda, mais velha, mais experiente. Não deixou quem está iniciando se intimidar", escreveu mais um.

Vale ressaltar que 'Ainda Estou Aqui' recebeu três indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional. Apesar da brasileira não levar o prêmio para a casa, o filme baseado em fatos reais foi contemplado com a estatueta de "Melhor Filme Internacional".

Momentos depois da cerimônia, Fernanda se pronunciou nas redes sociais e demonstrou estar satisfeita com o resultado. Nos Stories do Instagram, a artista surgiu segurando o papel que anunciava a premiação do filme. Na legenda ela escreveu: "Nós vamos sorrir. Sorriam!"