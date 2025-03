Oscar: Leitura labial mostra o que disse Demi Moore após derrota

A premiação de "Melhor Atriz" do Oscar 2025 ainda não convenceu os brasileiros. E pelo visto, Demi Moore também. A artista era a favorita para o prêmio na categoria, no entanto, ficou de escanteio após a Academia anunciar Mikey Madison, de 'Anora', como a vencedora da noite.

Segundo Nicola Hickling, expert em leitura labial, a famosa soltou um: “Legal”, no momento em que foi anunciado o nome da jovem de apenas 25 anos. Ainda de acordo com a especialista, a atriz teria balançado a cabeça para evitar qualquer 'climão' e se manter dentro do padrão acadêmico.

Apesar de Fernanda Torres não esboçar nenhum tipo de reação negativa, a torcida brasileira fez um rebuliço na web. Milhares de fãs lotaram de comentários as últimas publicações da Academia do Oscar no Instagram.

"Fernanda merecia!! e a Demi Moore fez vários discursos de como só valorizam mulheres jovens que se sexualizam na indústria para perder o Oscar de melhor atriz para uma de 25 anos que fez exatamente isso", escreveu um usuário. "'Ainda Estou Aqui' perdeu para uma fanfic", comentou mais um.

Vale lembrar que 'Ainda Estou Aqui' recebeu três indicações: Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional. Apesar da brasileira não levar o prêmio para a casa, a trama foi contemplada com a estatueta de "Melhor Filme Internacional".