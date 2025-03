BBB25: Vitória vê Thamiris falando mal dela e diz que jogará sozinha

Vitória Strada foi surpreendida na última segunda-feira (3), no BBB 25. Após ter conhecimento sobre o que as suas aliadas falavam pelas suas costas, a atriz demonstrou bastante decepção e concluiu que a partir daquele momento jogará sozinha.

Em conversa com Vitória Strada, Diego Hypolito cobrou um posicionamento da sister depois das revelações. "Tão te mostrando tudo para você tomar uma providência", pontuou o ginasta. A sister então concluiu: "É isso... Eu vou jogar sozinha agora. Mas é isso, eu não ia conseguir colocar a Camilla no Paredão", disse.

“A dona Delma me falou que depois do Sincerão em algum momento ela [Camilla] falou: ‘tô pouco me f*dendo se ela sair’”, relembrou Strada. Diego confirmou as falas, mas não levou adiante. "É, eu já sabia disso. Mas não vou colocar lenha na fogueira”, respondeu.

“Gente, tô me sentindo uma idiota”, disse a sister. Em seguida, Diego a tranquilizou relembrando que ela esteve no Paredão e voltou. A atriz, por sua vez, afirmou o que o público gostaria de ter visto. “As pessoas deviam estar esperando que eu colocasse a Camilla no Paredão”, comentou.

Na ocasião, Diego contou que teve uma conversa com a trancista: "Hoje, falei com a Camilla pela primeira vez com as palavras mais bonitas, que não tem como voltar atrás. Eu não sou cachorro sem dono e falei pra ela...Só acho que tão te dando muitos sinais. Tipo, entendemos que não colocou no Paredão, mas você vai continuar nessa?", concluiu.